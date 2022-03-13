الخارجية تعلن عن توفر 50 وظيفة

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 50 فرصة أمام المواطنين السعوديين، للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأعلنت الوزارة عن مبادرة قائمة المواهب الخاصة بالمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية، لعمل ذوي الكفاءات لدى مكتب التنسيق الإنمائي (DCO)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وأوضحت أن تقديم الطلبات يكون عبر الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي ( هنا ).

وأبانت أن شروط التقديم تتضمن: إتقان اللغة الإنجليزية، ودرجة الماجستير أو ما يعادلها في مجالات: (التنمية – العلاقات الدولية – العلوم السياسية – العلوم الاقتصادية – العلوم الاجتماعية – حقوق الإنسان – القانون).