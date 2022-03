صلاح يرمي قميص ليفربول بعد تبديله.. هل اقترب الرحيل؟

سجّل المصري محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول أمام برايتون 2-0 اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في وصافة لائحة الترتيب، ليواصل مطاردة حامل اللقب والمتصدر الحالي مانشستر سيتي الذي يمتلك 69 نقطة.

وأحرز محمد صلاح هدفه رقم 20 في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 ليواصل تربعه على عرش لائحة هدّافي المسابقة.

كما أصبح محمد صلاح الذي أصبح على مشارف الثلاثين، أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل 20 هدفًا فأكثر في 4 مواسم مختلفة من البريميرليغ،



صلاح أثار الجدل بعد استبداله في الدقيقة 65 لصالح زميله البرتغالي ديوغو جوتا، عندما رمى قميصه لأحد المشجعين المتواجدين في مدرجات الملعب.

تصرف صلاح جاء بعد يوم واحد من سخرية وكيل أعماله، رامي عباس، الذي نشر غرّد ضاحكًا ردًا على تصريحات المدرب يورغن كلوب حول مستقبل اللاعب.



وقال كلوب أمس الجمعة حيال مستقبل صلاح: “لقد فعل النادي ما بوسعه، الأمر متروك في يد صلاح”.. إذ رفض النادي مطالب وكيل أعماله المادية المرتفعة.

وقال الصحفي الإيطالي المعروف جيانلوكا دي مارزيو عن الأمر: “مفاوضات صلاح وليفربول توقفت.. اللاعب غير مستعد لقبول عرض لا يعكس قيمته الرياضية”.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC

Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.

More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022