صلاح يرمي قميص ليفربول بعد تبديله.. هل اقترب الرحيل؟

سجّل المصري محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول أمام برايتون 2-0 اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في وصافة لائحة الترتيب، ليواصل مطاردة حامل اللقب والمتصدر الحالي مانشستر سيتي الذي يمتلك 69 نقطة.

وأحرز محمد صلاح هدفه رقم 20 في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 ليواصل تربعه على عرش لائحة هدّافي المسابقة.

كما أصبح محمد صلاح الذي أصبح على مشارف الثلاثين، أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل 20 هدفًا فأكثر في 4 مواسم مختلفة من البريميرليغ،

Mohamed Salah after the match🇪🇬👑💪 pic.twitter.com/41sdvDmNVu — 𝙈𝙊 𝙎𝘼𝙇𝘼𝙃 FC (@Mo_salah_FC) March 12, 2022



صلاح أثار الجدل بعد استبداله في الدقيقة 65 لصالح زميله البرتغالي ديوغو جوتا، عندما رمى قميصه لأحد المشجعين المتواجدين في مدرجات الملعب.

تصرف صلاح جاء بعد يوم واحد من سخرية وكيل أعماله، رامي عباس، الذي نشر غرّد ضاحكًا ردًا على تصريحات المدرب يورغن كلوب حول مستقبل اللاعب.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022



وقال كلوب أمس الجمعة حيال مستقبل صلاح: “لقد فعل النادي ما بوسعه، الأمر متروك في يد صلاح”.. إذ رفض النادي مطالب وكيل أعماله المادية المرتفعة.

وقال الصحفي الإيطالي المعروف جيانلوكا دي مارزيو عن الأمر: “مفاوضات صلاح وليفربول توقفت.. اللاعب غير مستعد لقبول عرض لا يعكس قيمته الرياضية”.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move. More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022



ينقضي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل 2023، ويشترط وكيل أعماله الحصول على امتيازات مادية هائلة من أجل وضع الحبر على الورق في العقد الجديد.

تصرفات وكيل أعمال صلاح، واللاعب نفسه أثارت الجدل في الأوساط الإنجليزية، وقلبت موازين القوى لصالح ليفربول، إذ أجمع المشجعين أنه لا لاعب فوق النادي.

ريو فيردناند وهو أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل الرياضي الحالي، قال: “هل يريد صلاح أن يصبح أسطورة ويبقى مع النادي، أم الأمر مجرد الحصول على المال؟”.