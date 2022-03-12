الرياضة

صلاح يرمي قميص ليفربول بعد تبديله.. هل اقترب الرحيل؟

محمد ابو الوفاaccess_time9 / شعبان / 1443 هـ      12 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
صلاح يرمي قميص ليفربول

سجّل المصري محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول أمام برايتون 2-0 اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في وصافة لائحة الترتيب، ليواصل مطاردة حامل اللقب والمتصدر الحالي مانشستر سيتي الذي يمتلك 69 نقطة.

وأحرز محمد صلاح هدفه رقم 20 في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 ليواصل تربعه على عرش لائحة هدّافي المسابقة.

كما أصبح محمد صلاح الذي أصبح على مشارف الثلاثين، أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل 20 هدفًا فأكثر في 4 مواسم مختلفة من البريميرليغ، 


صلاح أثار الجدل بعد استبداله في الدقيقة 65 لصالح زميله البرتغالي ديوغو جوتا، عندما رمى قميصه لأحد المشجعين المتواجدين في مدرجات الملعب.

تصرف صلاح جاء بعد يوم واحد من سخرية وكيل أعماله، رامي عباس، الذي نشر غرّد ضاحكًا ردًا على تصريحات المدرب يورغن كلوب حول مستقبل اللاعب.


وقال كلوب أمس الجمعة حيال مستقبل صلاح: “لقد فعل النادي ما بوسعه، الأمر متروك في يد صلاح”.. إذ رفض النادي مطالب وكيل أعماله المادية المرتفعة.

وقال الصحفي الإيطالي المعروف جيانلوكا دي مارزيو عن الأمر: “مفاوضات صلاح وليفربول توقفت.. اللاعب غير مستعد لقبول عرض لا يعكس قيمته الرياضية”.


ينقضي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل 2023، ويشترط وكيل أعماله الحصول على امتيازات مادية هائلة من أجل وضع الحبر على الورق في العقد الجديد.

تصرفات وكيل أعمال صلاح، واللاعب نفسه أثارت الجدل في الأوساط الإنجليزية، وقلبت موازين القوى لصالح ليفربول، إذ أجمع المشجعين أنه لا لاعب فوق النادي.

ريو فيردناند وهو أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل الرياضي الحالي، قال: “هل يريد صلاح أن يصبح أسطورة ويبقى مع النادي، أم الأمر مجرد الحصول على المال؟”.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *