شاهد: ليفربول يهزم برايتون “بثنائية” ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

شدد ليفربول الخناق على مانشستر سيتي وقلّص الفارق بينهما إلى 3 نقاط بعد فوزه اليوم السبت أمام برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول من ملعب برايتون بنقاط المباراة الثلاث التي أدارها الحكم المخضرم مايك دين، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من المسابقة الإنجليزية.

وأصبح رصيد النادي السكاوزي ليفربول 66 نقطة في المركز الثاني خلف حامل اللقب والمتصدر الحالي مانشستر سيتي الذي يمتلك 69 نقطة.

وسجّل هدفي الريدز كل من الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 19 من الشوط الأول، والمصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وبذلك يكون ليفربول قد حقق الفوز في مبارياته الـ7 الماضية في البريميرليغ، فيما سجّل صلاح لأول مرة بعد صيام تهديفي في آخر 3 مناسبات.

شاهد ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبرايتون 2-0