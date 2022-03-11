يد «الابتسام» تنفرد بصدارة دوري الأولى

الدمام- حمودالزهراني
انفرد فريق الابتسام بصدارة ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 27 نقطة، بعد تفوقه على فريق الروضة (25-28)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري.
وخسر الهدى من الثقبة بنتيجة (30-28) ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في مركز الوصافة. وقد أسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن تغلب الخويلدية على الباطن (39-28)، وفوز هجر على حراء (32-27)، وتغلب الجزيرة على القادسية (26-24)، وانتصار الهداية على الجيل (33-31).
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