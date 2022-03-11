جنوب السودان تدعم طلب السعودية لاستضافة “إكسبو 2030”

جوبا : البلاد

استقبل الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، في القصر الرئاسي، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى فخامة الرئيس خلال اللقاء دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان السفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر.