السديس: منظومة خدمات الحرمين الشريفين تشهد انسيابية وتناغم بين مختلف الجهات

جدة : البلاد

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالانسيابية التامة وتوفر منظومة الخدمات رغم كثرة القاصدين التي شهدتها أول جمعة في الحرمين الشريفين بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

و أشار معاليه إلى أن ما تشهده منظومة خدمات الحرمين الشريفين من انسيابية وتناغم بين مختلف الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات للقاصدين.

وأكد معاليه استعداد كافة الوكالات الميدانية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تنظيم أعداد القاصدين لأداء النسك والعبادات بالحرمين الشريفين وتهيئة منظومة خدمات تراعي معايير الجودة خلال رفع الإجراءات الاحترازية وتطلعات الوافدين من أنحاء العالم.

مبيناً الدعم الكبير واللا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله – وتوجيهاتهم الكريمة بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.