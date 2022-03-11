أمانة جدة تنفذ حملة توعية الوقاية من سرطان القولون بالواجهة البحرية

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز فعالية اليوم العالمي لسرطان القولون في ممشى الواجهة البحرية وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي، بمشاركة وحدة أورام الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس / هتان بن هاشم حموده ان المبادرة كانت بمشاركة مختلف الفئات العمرية على الواجهة البحرية، بهدف نشر الوعي لدى المجتمع وطرق الوقاية من مرض سرطان والتعرف أكثر على أسباب ومخاطر هذا المرض، وتحفيز أفراد المجتمع على اتخاذ الإجراءات الصحية للوقاية وزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي وذلك ضمن جهود أمانة جدة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الربحية وغير الربحية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.