المحليات

شركة SAMI توقع عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية في معرض الدفاع العالمي

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1443 هـ       9 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن توقيعها عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات عالمية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض 2022.

وتم توقيع الاتفاقيات من قبل الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وشملت اتفاقيات للصيانة والإصلاح والعمرة وصيانة هياكل الطائرات وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال، وتوطين المنتجات من خلال عمليات الاستحواذ المستقبلية، وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وإنتاج وتطوير أنظمة صواريخ دفاعية في المملكة.

كما شملت الاتفاقيات كذلك تصنيع وتوطين العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP ذات الدفع الرباعي، فضلاً عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة والتدريب، والإنتاج المشترك والصيانة والإصلاح والتشغيل لتعزيز تطوير التقنية وزيادة التوطين في المملكة ،وبحث فرص التعاون المحتملة في تطوير حلول محلية في مجال بناء السفن العسكرية داخل المملكة، و تنمية الكوادر النسائية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتطوير في المملكة.

folder_openTagged in:
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *