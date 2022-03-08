مركز استطلاعات الرأي: المجتمع يرحب بإجراءات تمكين المرأة السعودية

الرياض : البلاد

كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام , عن ترحيب المجتمع السعودي بالإصلاحات الاجتماعية ذات العلاقة بتمكين المرأة وتقديره للإجراءات الرسمية التي اتخذت في هذا الجانب، وإحساسه بتأثيرها الإيجابي على مسيرته الاجتماعية والتنموية.

وأوضحت مديرة المحتوى في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أروى المهنا أن المركز يجري سنويًا عدة استطلاعات تتناول موضوعات مختلفة لها علاقة بالشأن الاجتماعي ورأي المجتمع فيه، مؤكدة نتائجها الترحيب القوي بالإصلاحات الاجتماعية وإدراك المجتمع لأهميتها في تطوره ونموه وتمكين أفراده ذكورًا وإناثًا من الإسهام في بناء بلادهم.

وأشارت إلى بعض النتائج ذات العلاقة المباشرة التي أجريت في عام 2021 , حيث عبر 92% عن استحسانهم وترحيبهم بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، وهذا ما يُبيّن أن المجتمع قد لمس الفائدة العملية الحيوية من تطبيق هذا القرار، وقد أجري هذا الاستطلاع على أكثر من ثلاثة آلاف سعودي اختيروا عشوائيا من 96% من سكان المملكة السعوديين بهامش خطأ حجمه 1.8%.

وأضافت ” في استطلاع آخر أكد 94% من السعوديين أن توظيف السعوديات في عام 2021 زاد مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، وفي السياق نفسه -ولكن في استطلاع آخر له نفس خصائص حجم العينة وهامش الخطأ-رحب المجتمع السعودي بقوة بعمل المرأة في مختلف الوظائف بل واستحسن ذلك 84% من السعوديين , وحول ولاية المرأة على نفسها في الابتعاث والسفر عبر 62% من السعوديين في العام نفسه 2021 عن تأييديهم لذلك.

وأبانت المهنا أن المعاني التي أكدتها هذه النتائج وغيرها من النتائج الأخرى الكثيرة تؤكد حقيقة مهمة وهي استحسان أفراد المجتمع السعودي القوي للقرارات والمبادرات الرسمية التي تسعى للتنمية الاجتماعية؛ بما يجعل أفراد المجتمع ذكورا وإناثا يساهمون بفعالية في بناء المجتمع وفق تصور ورؤية المملكة 2030.