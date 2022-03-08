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السديس: تمكين المرأة في خدمة الحرمين الشريفين يمثل نقلة نوعية

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1443 هـ       8 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تمكين المرأة المؤهلة علمياً وعملياً في خدمة الحرمين الشريفين يعد نقلة نوعية تجسد مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية ويعكس ريادة القيادة الرشيدة -حفظها الله- في التمكين الوسطي لتقديم أرقى الخدمات للقاصدات وفق الضوابط الشرعية.

 

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وأشار السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل تحقيق الإنجازات والخدمات والمبادرات والدراسات النسائية بمختلف المجالات الفكرية والعلمية والتوجيهية والإرشادية والتقنية واللغات والترجمة بما يتواءم مع أهداف رؤية الرئاسة (2024) المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية (2030) والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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وأضاف السديس بأن الكوادر النسائية العاملة بالحرمين الشريفين أثبتت دورها الفاعل في خدمة القاصدات عبر العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تجويد منظومة العمل النسائية، وأبرز أدوارها تجاه خدمة ضيوف الرحمن، موكداً دعم الرئاسة للمبادرات النسائية المعززة لجهود تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من كونها ركيزة أساسية لنهضة المجتمع.

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ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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