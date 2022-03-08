الأولى الانضباط توقف وتغرم” حمدالله وشافعي”

جدة- البلاد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، إيقاف لاعب نادي الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وذلك لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي تجاه لاعب الفريق المنافس. وفقا لما ورد في تقارير مسؤولي مباراة الاتحاد وضمك. كما ألزمت اللجنة عبدالرزاق حمدالله بدفع غرامة وقدرها 10 آلاف ريال. كما أوقفت اللجنة لاعب نادي ضمك فاروق شافعي مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع غرامة مالية 10000 ريال، وذلك لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي تجاه لاعب الفريق المنافس.