تداول: ارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة يصل إلى 587 مليون ريال

الرياض : البلاد

حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ 587.70 مليون ريال سعودي خلال العام 2021م، بزيادة قدرها 17.42% على أساس سنوي مقارنةً بـ 500.52 مليون ريال في العام 2020م.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى، ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.01% على أساس سنوي لتصل إلى 1,166.08 مليون ريال في العام 2021م مقارنةً بـ 1,079.64 مليون ريال في العام 2020م، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، والتي كانت مدعومة بالأداء القوي للسوق المالية السعودية خلال العام 2021م، إضافةً إلى ارتفع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 8.79% على أساس سنوي ليصل إلى 820.69 مليون ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 754.40 مليون ريال في العام 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وأفادت أن الربح التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 12.64% على أساس سنوي ليصل إلى 611.83 مليون ريال في العام 2021م، مقارنة بـ 543.16 مليون ريال في العام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار 66.29 مليون ريال مقابل زيادة معتدلة قدرها 17.09 مليون ريال في المصروفات العمومية والإدارية والتي تم تخفيف أثرها بـ 19.47 مليون ريال مقابل انخفاض في قيمة الموجودات المالية.

كما ارتفعت الأرباح للمجموعة قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 13.10% على أساس سنوي لتصل إلى 668.85 مليون ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 591.37 مليون ريال في العام 2020م، وذلك يعود إلى نمو الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقارنة بنمو معتدل للنفقات التشغيلية للمجموعة.

وبينت الشركة أن مصاريف الزكاة للمجموعة انخفضت بنسبة 20.75% على أساس سنوي لتصل إلى 66.22 مليون ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 83.56 مليون ريال في العام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسين المركز المالي للمجموعة خلال العام 2021م.

من جهة أخرى، أكدت الشركة أن إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، ارتفعت بنسبة 7.57% على أساس سنوي لتصل إلى 489.84 مليون ريال في العام 2021م، مشيرةً إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول بنسبة 7.13% على أساس سنوي لتبلغ 409.36 ملايين ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 382.13 مليون ريال في العام 2020م، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.

وبينت أن إيرادات رسوم الإدراج زادت نسبة 9.88% لتصل إلى 80.48 مليون ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 73.24 مليون ريال في العام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم عمليات الإدراج، كما شهد قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 17.09% على أساس سنوي لتبلغ 93.26 مليون ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 112.50 مليون ريال في العام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رسوم غير متكررة في العام 2020م متعلقة بخدمات التراخيص ومعلومات السوق.

وأفادت أن إيرادات خدمات ما بعد التداول ارتفعت بنسبة 13.91% على أساس سنوي لتبلغ 582.97 مليون ريال في العام 2021م، مقارنةً بـ 511.77 مليون ريال في العام 2020م، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.