الرياضة

ميركاتو ميلان: مالديني يحسم صفقتين من ليل الفرنسي

محمد ابو الوفاaccess_time2 / شعبان / 1443 هـ       5 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ديربي ميلانو

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن إدارة نادي ميلان الإيطالي أنهت صفقتين من نادي ليل الفرنسي للتعاقد معهما في ميركاتو الصيف المقبل 2022.

بحسب يومية “لاغازيتا ديلوسبورت” الإيطالية، فإن المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، حسم التعاقد مع الثنائي ريناتو سانشيز وسفين بوتمان من ليل.

ينشط البرتغالي سانشيز (24 عامًا) في وسط الميدان وقد حصد كأس أوروبا 2016 مع منتخب بلاده، فيما يلعب الهولندي بوتمان (22 عامًا) في قلب الدفاع.

يمتاز ميلان بعلاقات قوية مع ليل بالسنوات الأخيرة، وتعود آخر صفقة أبرمت بين الناديين بانتقال الحارس الفرنسي مايك ماينان من ليل إلى ميلان عام 2021.

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