ميركاتو ميلان: مالديني يحسم صفقتين من ليل الفرنسي

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن إدارة نادي ميلان الإيطالي أنهت صفقتين من نادي ليل الفرنسي للتعاقد معهما في ميركاتو الصيف المقبل 2022.

بحسب يومية “لاغازيتا ديلوسبورت” الإيطالية، فإن المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، حسم التعاقد مع الثنائي ريناتو سانشيز وسفين بوتمان من ليل.

ينشط البرتغالي سانشيز (24 عامًا) في وسط الميدان وقد حصد كأس أوروبا 2016 مع منتخب بلاده، فيما يلعب الهولندي بوتمان (22 عامًا) في قلب الدفاع.

يمتاز ميلان بعلاقات قوية مع ليل بالسنوات الأخيرة، وتعود آخر صفقة أبرمت بين الناديين بانتقال الحارس الفرنسي مايك ماينان من ليل إلى ميلان عام 2021.

📰@AntoVitiello: #Botman is closer to joining #Milan than Renato #Sanches next summer. The club would also like to sign a striker. pic.twitter.com/Uz2tAzBONb

— Milan Posts (@MilanPosts) February 22, 2022