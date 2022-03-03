المحليات البريد السعودي” سبل”.. الناقل اللوجستي بمهرجان زيتون الجوف الدولي

الرياض- البلاد

يشارك البريد السعودي” سبل” كناقل لوجستي في مهرجان زيتون الجوف الدولي، الذي تنظمه أمانة الجوف في مركز الأمير عبد الإله، الحضاري في سكاكا، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 3 مارس 2022 ويستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة العديد من الدول المتميزة في صناعة وإنتاج الزيتون. ويعد مهرجان زيتون الجوف الدولي من أهم المهرجانات المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، التي اكتسبت سمعة عالية خليجياً وعالمياً بإنتاج صناعة زيت الزيتون وتسويقه، حيث بلغ عدد أشجار الزيتون بالمنطقة 18 مليون شجرة، تنتج 20 ألف طن سنوياً من الزيتون. مهرجان خدمات متنوعة للزوار من خلال جناحه المشارك؛ من أهمها خدمات التغليف والشحن لمنتجات الزيتون لجميع مناطق المملكة، ويعد جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول لجميع القطاعات، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة، وتأتي مشاركة ” سبل ” في مثل هذه المهرجانات الوطنية بهدف تعزيز العلاقة مع مختلف القطاعات العاملة في السوق المحلية للعديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة بالمملكة.