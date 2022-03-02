“الاتصالات السعودية” توقع اتفاقية استضافة مؤتمر Mobile 360

الرياض : البلاد

وقعت مجموعة الاتصالات السعودية stc اتفاقية مع المنظمة العالمية المتخصصة بتوحيد بيئة الاتصالات GSMA، لإقامة فعاليات مؤتمر mobile 360 العالمي خلال الفترة القادمة في مدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، والمدير العام لمنظمة GSMA وماتس جرانريد، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة MWC22.

ويناقش مؤتمر GSMA Mobile 360 أهم قضايا صناعة الاتصالات والتحديات التي يواجهها القطاع لتعزيز المشاركة الإقليمية وبحث تأثير تكنولوجيا الهاتف المحمول عالمياً.

وأوضح المهندس الوتيد أن توقيع الاتفاقية جاء لاستضافة مؤتمر Mobile 360 الذي يعالج القضايا والتحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم الرقمي”، مبيناً أن حضور ومشاركة الخبراء الدوليين بالمؤتمر الذي تستضيفه الرياض لأول مرة، من شأنه أن يمكّن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من الإسهام بشكل فعال في هذه النقاشات الرقمية المهمة، وسيسهم هذا المؤتمر بشكل فعال بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية stc للمضي قدمًا نحو مستقبل رقمي مشرق.

ويشارك في المؤتمر كبار مشغلي شبكات الجوال ومطوري خدمات البنية التحتية التقنية لمناقشة أهم قضايا صناعات الهاتف المحمول والتكنولوجيا الأوسع نطاقًا بجلسات حوارية وندوات تشمل القطاعين العام والخاص الذي يسهم في معالجة القضايا الرئيسة والاستفادة من الفرص مع بناء الاقتصاد الرقمي العالمي.