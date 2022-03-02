تحديد مواعيد وأماكن إقامة نهائيات بطولات المملكة الثلاث لكرة اليد

الدمام- حمود الزهراني

حددت اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، مواعيد وأماكن إقامة الأدوار النهائية من بطولات المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق لفئات الناشئين والشباب والأولى، بمشاركة 8 أندية في كل بطولة.

وستبدأ البطولات الثلاث بإقامة بطولة المملكة لدرجة الناشئين والمؤهلة للدوري الممتاز، خلال الفترة من 15 حتى 19 مارس 2022م، على صالة نادي الحزم بالرس، بمشاركة أندية: (الحزم – الهلال – الترجي – القادسية – العمران – عرعر – الخالدي – حراء).

وستقام بعدها بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية والمؤهلة لدوري الدرجة الأولى، وذلك على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس 2022م، بمشاركة أندية: (الرائد – الشباب – عكاظ – فيفا – الفتح – العروبة – النجوم – الفيحاء).

وستكون بطولة المملكة لدرجة الشباب والمؤهلة للدوري الممتاز في العاصمة الرياض، وبالتحديد على صالة نادي الشباب، خلال الفترة من 28 مارس حتى 01 أبريل 2022م، بمشاركة أندية: (الشباب – الحزم – أحد – الوحدة – الخالدي – العروبة – الابتسام – العدالة).