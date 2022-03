أديداس “تعلّق” تعاونها مع منتخب روسيا لكرة القدم

أعلنت عملاقة صناعة الملابس الرياضية أديداس الثلاثاء تعليق تعاونها مع منتخب روسيا لكرة القدم بسبب الحرب التي تشنها البلاد ضد أوكرانيا.

وتصنع أديداس قمصان منتخب روسيا لكرة القدم منذ عام 2008 في عقد شراكة تجاري ضخم بين الجانبين، بحسب ما نشرته الشركة الأمريكية.

لكن تبعات التحرك العسكري الروسي في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، أجبر أديداس على تعليق تعاونها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم “RFS”.

وزادت العقوبات الأوروبية ضد روسيا في الأيام الأخيرة، إذ علقّ نادي شالكة الألماني شراكته مع الشركة الراعية للقميص “غازبروم” الروسية.

كما أعلن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي قبل أيام، تعليق مشاركات منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

Adidas have suspended their partnership with the Russian football federation.

They had been their kit sponsor since 2008. pic.twitter.com/24US27tvR7

— B/R Football (@brfootball) March 1, 2022