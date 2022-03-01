الرياضة

أديداس “تعلّق” تعاونها مع منتخب روسيا لكرة القدم

محمد ابو الوفاaccess_time28 / رجب / 1443 هـ       1 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أديداس تعلق تعاونها مع منتخب روسيا

أعلنت عملاقة صناعة الملابس الرياضية أديداس الثلاثاء تعليق تعاونها مع منتخب روسيا لكرة القدم بسبب الحرب التي تشنها البلاد ضد أوكرانيا.

 

وتصنع أديداس قمصان منتخب روسيا لكرة القدم منذ عام 2008 في عقد شراكة تجاري ضخم بين الجانبين، بحسب ما نشرته الشركة الأمريكية.

 

لكن تبعات التحرك العسكري الروسي في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، أجبر أديداس على تعليق تعاونها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم “RFS”.

 

وزادت العقوبات الأوروبية ضد روسيا في الأيام الأخيرة، إذ علقّ نادي شالكة الألماني شراكته مع الشركة الراعية للقميص “غازبروم” الروسية.

 

كما أعلن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي قبل أيام، تعليق مشاركات منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *