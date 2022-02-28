126 % نمواً في وحدات البيع على الخارطة

الرياض- البلاد

سجّلت أعداد الوحدات السكنية المُرخصة من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 2021 نسبة نمو قياسية تجاوزت 126% مقارنةً بالعام 2020، لتصل إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية متنوعة من خلال 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف نواف الشريف، أن رُخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2021 بلغت 48 رخصة تتضمن إتاحة 1311 وحدة سكنية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة بنسبة نمو تجاوزت 786% مقارنةً بالعام 2020، الذي شهد إصدار 7 رُخص لتوفير 148 وحدة سكنية.

وأصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 2021 نحو 57 رخصةً لتسويق أكثر من 231 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة.

ووصل إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج “وافي” حالياً إلى أكثر من 167 ألف وحدة سكنية ضمن 158 مشروعاً سكنياً، وذلك امتداداً لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.