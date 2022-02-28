بعد فوزه بكأس الرابطة.. “لقبان” عجز صلاح عن حصدهما مع ليفربول

حصد الدولي المصري محمد صلاح (29 عامًا) اللقب الخامس له مع فريق ليفربول بعد أن قاده للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم أمس الأحد أمام تشيلسي.

ولجأ الفريقان في ملعب “ويمبلي” إلى ركلات الترجيح التي مالت إلى كفة ليفربول بنتيجة 11-10 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

وبعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الأولى في تاريخه، يتبقى لقبان فقط لم يحققهما محمد صلاح رفقة ليفربول في عامه الـ6 تواليًا مع النادي السكاوزي.

الأول هو كأس الاتحاد الإنجليزي”FA Cup” والثاني كأس الدرع الخيرية الإنجليزية التي توازي كأس السوبر المحلي “FA Community Shield”.

One more trophy in Mohamed Salah's trophy cabinet 👏🏅 pic.twitter.com/aROt8MDLzg — GOAL Africa (@GOALAfrica) February 27, 2022

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

-2019 دوري أبطال أوروبا

-2019 كأس العالم للأندية

-2020 الدوري الإنجليزي

-2020 السوبر الأوروبي

-2022 كأس الرابطة

وانضم صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل رسوم مالية بلغت نحو 42 مليون يورو، في حين أن عقده ينتهي صيف 2023.

ونجح النجم المصري في فرض اسمه كأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، بعد أن حطّم عديد الأرقام القياسية المرتبطة بالتهديف.

وسجّل صلاح -الذي تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو- 152 هدفًا بقميص ليفربول من إجمالي 235 مباراة، كما قدّم 57 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

وحصد لاعب تشيلسي السابق جائزة هدّاف الدوري الإنجليزي مرتين (2018 و2019) فيما نال جائزة لاعب الموسم في البريميرليغ مرة واحدة في 2018.