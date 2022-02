بعد فوزه بكأس الرابطة.. “لقبان” عجز صلاح عن حصدهما مع ليفربول

حصد الدولي المصري محمد صلاح (29 عامًا) اللقب الخامس له مع فريق ليفربول بعد أن قاده للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم أمس الأحد أمام تشيلسي.

ولجأ الفريقان في ملعب “ويمبلي” إلى ركلات الترجيح التي مالت إلى كفة ليفربول بنتيجة 11-10 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

وبعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الأولى في تاريخه، يتبقى لقبان فقط لم يحققهما محمد صلاح رفقة ليفربول في عامه الـ6 تواليًا مع النادي السكاوزي.

الأول هو كأس الاتحاد الإنجليزي”FA Cup” والثاني كأس الدرع الخيرية الإنجليزية التي توازي كأس السوبر المحلي “FA Community Shield”.

One more trophy in Mohamed Salah's trophy cabinet 👏🏅 pic.twitter.com/aROt8MDLzg

— GOAL Africa (@GOALAfrica) February 27, 2022