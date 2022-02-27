الرياضة

لاعب أرسنال ينضم إلى الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا

محمد ابو الوفاaccess_time26 / رجب / 1443 هـ      27 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
لاعب أرسنال يتعهد بالانضمام للجيش الأوكراني ضد روسيا

تعهد مدافع نادي أرسنال الإنجليزي السابق، أوليه لوجني (53 عامًا) بالانضمام إلى الجيش الأوكراني في حربه مع روسيا خلال مقابلة صحفية أجراها اليوم الأحد.

وقال لوجني صاحب الـ52 مباراة دولية مع منتخب أوكرانيا بحسب ما نشره موقع “Goal” في نسخته الإنجليزية: “سأقاتل من أجل بلادي وحريتها ضد روسيا”.

وأضاف لوجني: “نحن بحاجة إلى الوقوف معًا يد واحدة لإنهاء هذه المعاناة التي يشهدها الشعب الأوكراني، اتعهد بالقتال من أجل أوكرانيا في هذه الحرب”.

لعب لوجني أكثر من 100 مباراة بقميص أرسنال على مدار 4 مواسم بين 1999 و2002، وحصد مع الغانرز لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشغل لوجني -الذي يقطن العاصمة الأوكرانية كييف- حاليًا منصب مدرب كرة قدم وعمل سابقًا في نادي دينامو كييف أكبر أندية كرة القدم في أوكرانيا.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *