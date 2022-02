لاعب أرسنال ينضم إلى الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا

تعهد مدافع نادي أرسنال الإنجليزي السابق، أوليه لوجني (53 عامًا) بالانضمام إلى الجيش الأوكراني في حربه مع روسيا خلال مقابلة صحفية أجراها اليوم الأحد.

وقال لوجني صاحب الـ52 مباراة دولية مع منتخب أوكرانيا بحسب ما نشره موقع “Goal” في نسخته الإنجليزية: “سأقاتل من أجل بلادي وحريتها ضد روسيا”.

وأضاف لوجني: “نحن بحاجة إلى الوقوف معًا يد واحدة لإنهاء هذه المعاناة التي يشهدها الشعب الأوكراني، اتعهد بالقتال من أجل أوكرانيا في هذه الحرب”.

لعب لوجني أكثر من 100 مباراة بقميص أرسنال على مدار 4 مواسم بين 1999 و2002، وحصد مع الغانرز لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشغل لوجني -الذي يقطن العاصمة الأوكرانية كييف- حاليًا منصب مدرب كرة قدم وعمل سابقًا في نادي دينامو كييف أكبر أندية كرة القدم في أوكرانيا.

Former Arsenal defender Oleh Luzhnyi reveals the "horrific" situation in Ukraine and tells Sky Sports why he will put his coaching career on hold to protect his country 🇺🇦

