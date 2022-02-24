“طرود” تحتل المرتبة الثانية في تحدي منتدى MIT لريادة الأعمال

المدينة المنورة : محمد قاسم

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، أقام منتدى MIT لريادة الأعمال تحدي الشركات الناشئة في العالم العربي بنسخته الخامسة عشر في المدينة المنورة.

شارك في التحدي ٦٠ شركة من كافة أنحاء العالم العربي في ثلاثة مسارات مختلفة بإجمالي عشرون شركة متنافسة في كل مسار. مسار الأفكار، مسار المشاريع الناشئة، ومسار الريادة الاجتماعية.

حيث خاض رواد الأعمال رحلة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بدءاً من مرحلة التقديم الأولي، والترشيح، ومن ثم معسكر تدريبي مكثف بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ووادي طيبة. في ختام المعسكر التدريبي قامت الشركات المرشحة بعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم ليتم تحديد المرشحين العشرة للجولة النهائية. وبعد اختتام منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة والمقام في قاعة الملك سلمان للمؤتمرات، قام المرشحون العشرة في كل مسار بعرض مشاريعهم أمام لجنة التحكيم النهائية ليتم ترشيح الثلاثة الأوائل في كل مسار.

وتمكنت الشركة السعودية طرود من الحصول على المركز الثاني من بين التسع شركات الفائزة في ثلاث مسارات مختلفة، لتكون الشركة السعودية الوحيدة من بين المنافسين من كافة أنحاء دول العالم العربي.

الجدير بالذكر أن شركة طرود حظت على اهتمام اعلامي وذلك لسرعة تحويلها من فكرة إلى منتج جاهز في السوق بعد عقدها شراكات استراتيجية في قطاع التقنيات اللوجستية لدعم التجارة الإلكترونية ومساهمتها الفعالة بنشر الثقافة والوعي لتحسين تجربة التاجر وحماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية.

حيث أن شركة طرود هي أول شركة سعودية متخصصة في نظام الوساطة والربط بين أصحاب المتاجر الإلكترونية وشركات نقل الطرود السريع لتمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية من شحن الطرود مع أكثر من ٢٥ مزود خدمة دون الحاجة للتعاقد المباشر أو الربط التقني. كما عملت شركة طرود مع مركز ذكاء في برنامج رواد ذكاء على مدى ثلاثة أشهر لتمتين نظامها التقني وتعزيز أمان المعلومات وتطوير خوارزمية متقدمة لبناء نظام توصية وأتمتة عملية الشحن وتتبع الشحنات وإدارة المرتجعات.