شالكة يزيل شعار “غازبروم الروسية” من قميصه

أزال نادي شالكة المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم شعار شركة غازبروم الروسية من صدر قميص الفريق في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس.



وجاء إزالة شعار شركة غازبروم من قبل إدارة نادي شالكة، ردًا على التحركات العسكرية الروسية الأخيرة في إقليمي دونيستك ولوغانسك في أوكرانيا.



شركة غازبروم هي الراعي الرئيسي لشالكة، وذكر النادي الملكي الألماني في البيان أنه سيضع كلمة “شالكة” على صدر القميص بدلًا من شعار غازبروم.



فيما سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام 2022، من ملعب “غازبروم أرينا” بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7

— FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022