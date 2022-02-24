الرياضة

شالكة يزيل شعار “غازبروم الروسية” من قميصه

محمد ابو الوفاaccess_time23 / رجب / 1443 هـ      24 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
نادي شالكة الألماني يزيل شعار شركة غازبروم الروسية

أزال نادي شالكة المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم شعار شركة غازبروم الروسية من صدر قميص الفريق في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس.


وجاء إزالة شعار شركة غازبروم من قبل إدارة نادي شالكة، ردًا على التحركات العسكرية الروسية الأخيرة في إقليمي دونيستك ولوغانسك في أوكرانيا.


شركة غازبروم هي الراعي الرئيسي لشالكة، وذكر النادي الملكي الألماني في البيان أنه سيضع كلمة “شالكة” على صدر القميص بدلًا من شعار غازبروم.


فيما سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام 2022، من ملعب “غازبروم أرينا” بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

 

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