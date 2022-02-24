جونسون: العدوان الروسي على أوكرانيا بداية لحقبة مظلمة في أوروبا

لندن : وكالات

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بأنها بداية لحقبة مظلمة في أوروبا وكارثة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها رئيس الوزراء مع نظيره النرويجي جوناس ستور حول التطورات في الأزمة الأوكرانية بعد التحرك العسكري الروسي الأخير.

وأفاد بيان للحكومة البريطانية في هذا الصدد أن الزعيمين ناقشا التطورات المروعة التي جرت بين عشية وضحاها في أوكرانيا، حيث ذكر رئيس الوزراء أنه يعتقد أن الغزو الكامل والعنيف لأوكرانيا الذي شهدناه يشير إلى وقت مظلم لأوروبا وكارثة للعالم.

وناقش الطرفان العقوبات المخطط تبنّيها لمعاقبة روسيا على أفعالها المروعة، واتفقا بحسب البيان على الحاجة إلى استمرار التنسيق بشأن التدابير الاقتصادية لضمان تحقيق أقصى تأثير لها.

وأوضح رئيس الوزراء النرويجي من ناحيته أنه يتطلع إلى استضافة القوات المسلحة البريطانية في النرويج في الأسابيع المقبلة ضمن تمرينات “الرد البارد” العسكرية المخطط إجراؤها منذ مدة طويلة.