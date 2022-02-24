النفط يتجاوز 100 دولار والأسهم العالمية تسجل خسائر

البلاد : وكالات

تجاوزت أسعار النفط عتبة المئة دولار للبرميل الخميس، مترافقة مع تراجع حاد في عدد من أسواق الأسهم العالمية، بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء “عملية عسكرية” ضد أوكرانيا.

وتخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات. وسجل سعر برميل برنت 100,04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

وعانت أسواق الأسهم طوال الأيام الماضية من آثار التوتر المتصاعد بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى. وبلغ التوتر ذروته فجر الخميس، مع إعلان الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية ضد جارته الشرقية، في خطوة استدعت سريعا مواقف غربية مندّدة، خصوصا من الولايات المتحدة.

وبعد ساعات من بدء الهجوم، تجاوزت أسعار النفط عتبة المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2014.

في الأثناء ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بشكل حاد اليوم، بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وصعدت العقود الهولندية الآجلة القياسية بـ 41 في المئة، مواصلة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء الألمانية لشهر مارس بنسبة 31 في المئة.

وسجلت الأسعار ارتفاعاً على مدار الأيام الماضية مع تصاعد التوترات ذات الصلة.