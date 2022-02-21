الاتحاد يقصي التعاون ويواجه الفيحاء في نصف نهائي كأس الملك

جدة – هلال سلمان
سجل فريق الاتحاد اسمه كأول أطراف المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين في بريدة مساء اليوم.
تأجلت إثارة المواجهة للشوط الثاني بعد انتهاء الحصة الأولى من دون أهداف، ثم نجح التعاون في تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني بعد تمريرة من الإسباني ميدران خلف الدفاع إلى سميحان النابت الذي وضع الكرة من بين قدمي حارس الاتحاد غروهي (د 53)، بعدها مباشرة اضطر مدافع الاتحاد عمر هوساوي للخروج بسبب الإصابة ونزل مكانه حمدان الشمراني.
كما لعب رومارينيو مكان فهد المولد، ثم أهدر تاوامبا انفرادا بالحارس وفرصة تعزيز التقدم (د 59)، ورد كاسيو أنجوس حارس التعاون بتصديه لتصويبة هنريكي، لكن رأسية زياد الصحفي من الركنية أصابت مرماه، قبل أن يلغي الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل (د 66)، وأبعد غروهي تسديدة الرشيدي (د 69)، ومن مرتدة سريعة سجل تاوامبا هدفا ثانيا للتعاون، لكن الحكم ألغاه بعدالرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل (د 75)، وأشرك كونترا عبدالعزيز البيشي وعبدالله الحافظ مكان كمارا والصحفي، بعدها تصدى أنجوس لثلاث كرات خطرة من حمدالله ورومارينيو (د 77)، قبل أن ينقذ مرماه ببراعة إثر تسديدة قوية من روما (د 83).
ثم نجح الاتحاد أخيرا في تسجيل التعادل بعد تمريرة روما للبيشي الذي وضعها في الشباك (د 86)، وفي الوقت بدل الضائع احتسبت ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على الصبحي سجل منها حمدالله على طريقة بانينكا هدف الفوز الثمين (د 96) ليصبح (العميد) أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الملك.
وسيواجه الاتحاد نظيره الفيحاء في نصف النهائي بعد فوز الأخير على مضيفه الباطن (2-1) أيضا لكن بعد أن امتد اللقاء إلى شوطين إضافيين.
تقدم الفيحاء بهدف سجل في الدقيقة 55 بواسطة ، ورد الباطن بهدف التعادل (د 63)، ثم أهدر البرازيلي لوبيز جزائية للفيحاء تصدى لها الأوروغوياني كامبانيا حارس الباطن (د 81)، وألغى الحكم هدفا للباطن سجله أبرو بداعي التسلل ليلجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.
وسجل اليوناني باناجيوتيس هدف فوز (البرتقالي) من ركلة جزاء (د 117)، ليضرب موعدا مع (العميد) في نصف النهائي.