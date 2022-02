فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وغروثر (4-1)

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد بأربعة أهداف لواحد 4-1 أمام غروثر فورث، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من المسابقة.

وأصبح رصيد النادي البافاري 55 نقطة بعيدًا بفارق مريح عن الوصيف بوروسيا دورتموند الذي يمتلك 46 نقطة، في حين ظل غروثر في ذيل الجدول بـ18 نقطة.

سجّل أهداف بايرن ميونيخ كل من ليفاندوفسكي بالدقيقتين 46 و82، ومدافع غروثر غريسبيك ضد مرماه بالدقيقة 61، والكاميرون تشوبو موتينغ في الدقيقة 90.

فيما كان فريق غروثر فورث الباديء في التسجيل وأنهى الشوط الأول متفوقًا ضد بايرن بهدف نظيف من توقيع لاعبه السويدي برانيمير هرغوتا في الدقيقة 43.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وغروثر فورث 4-1

Behind at the break, but @FCBayernEN showed the form of #Bundesliga champions with four second-half goals in #FCBSGF! 🔥 pic.twitter.com/McnBdml5s1

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2022