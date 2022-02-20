شاهد: أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا (4-1)

عاد برشلونة من ملعب فالنسيا بانتصار كبير قوامه أربعة أهداف لواحد اليوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع على اللائحة، متخلفًا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الحالي بواقع (57 نقطة).

الوافد الجديد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ افتتح أهداف برشلونة في الدقيقة 23، وضاعف زميله الهولندي فرينكي دي يونغ من التقدم في الدقيقة 32.

أوباميانغ عاد ليسجّل ثالث أهداف برشلونة عند الدقيقة 38، وقلص سولير الفارق لفالنسيا بالدقيقة 52، لكن بيدري أنهى المباراة بهدف رابع بالدقيقة 63.

شاهد أهداف برشلونة وفالنسيا 4-1