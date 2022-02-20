الرياضة

شاهد: أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا (4-1)

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رجب / 1443 هـ      20 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

عاد برشلونة من ملعب فالنسيا بانتصار كبير قوامه أربعة أهداف لواحد اليوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع على اللائحة، متخلفًا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الحالي بواقع (57 نقطة).

 

الوافد الجديد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ افتتح أهداف برشلونة في الدقيقة 23، وضاعف زميله الهولندي فرينكي دي يونغ من التقدم في الدقيقة 32.

 

أوباميانغ عاد ليسجّل ثالث أهداف برشلونة عند الدقيقة 38، وقلص سولير الفارق لفالنسيا بالدقيقة 52، لكن بيدري أنهى المباراة بهدف رابع بالدقيقة 63.

 

شاهد أهداف برشلونة وفالنسيا 4-1

 

m.abo.elwafa

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