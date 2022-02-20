الأولى رامون دياز يواجه النصر للمرة السابعة

الرياض- فيصل الرقيبة

واجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للهلال فريق النصر في ٦ مناسبات. انتصر في ٣ وتعادل مرتين، وخسر مواجهة واحدة. وكانت أكبر نتيجة للمدرب رامون دياز أمام النصر هي الخمسة الشهيرة مقابل هدف أثناء تتويج الهلال بلقب الدوري. يُذكر أن الخسارة الوحيدة التي تلقاها مدرب الهلال رامون دياز أمام النصر كانت في كأس ولي العهد بهدفين دون رد، وكان مدرب النصر آنذاك زوران الذي أشرف على تدريب الفريقين فترة من الفترات، وعلى صعيد كأس الملك، واجه رامون دياز النصر، وانتصر الهلال حينها بهدفين دون مقابل سجلهما نيكولاس ميلسي وعمر خربين.