سلوكيات بشرية طارئة تفرض على الشركات استراتيجيات نمو جديدة

تقرير Fjord Trends يرصد تغير علاقات الناس مع بيئات العمل والتكنولوجيا والعلامات التجارية وكوكب الأرض

الرياض : البلاد

وفقاً لتقرير Fjord Trends السنوي الذي تصدره شركة أكسنتشر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز ACN)، تسبب العامان الأخيران من التحولات المجتمعية في تغير جماعي في علاقة الناس بالعمل وأنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والكوكب بشكل عام، ما دفع الشركات إلى الاضطلاع بطرق جديدة لمزاولة أعمالها.

وفي عامه الخامس عشر على التوالي، يقدم تقرير Fjord Trends الصادر مؤخراً عن “أكسنتشر إنتراكتيف” إرشادات عملية وسط تطلع الشركات إلى تزويد عملائها وموظفيها والمجتمع بقيمة ملموسة.

وبحسب التقرير، ستقود السلوكيات الجديدة الشركات إلى إعادة التفكير بمنهجياتها في التعامل مع التصميم والابتكار والنمو نتيجة تغير توقعات الموظفين وأنماط تفكيرهم، والندرة التي تتسبب بها انقطاعات سلاسل التوريد، والبيئات الافتراضية الجديدة مثل الميتافيرس.

وقال مارك كيرتيس، مدير الابتكار العالمي والريادة الفكرية في “أكسنتشر إنتراكتيف”: “يجب عدم التقليل من حجم تغير العلاقات الذي نراه أو حتى دور الشركات في الاستجابة لهذا التغير. إن الخيارات التي تتخذها الشركات في خطواتها القادمة قد تؤثر على عالمنا وعلى بنيته بطرق لا يمكن تخيلها، وهذا يعكس التغيرات الحاصلة في علاقات الناس مع الزملاء والعلامات التجارية والمجتمع والأماكن وأولئك الذين يهتمون لأمرهم. هناك العديد من التحديات في المستقبل بالتأكيد، لكن تتوفر للشركات فرص كثيرة أيضاً لتكوين علاقات إيجابية توفر حياة أفضل للناس والمجتمعات والكوكب”.

ويسلط تقرير Fjord Trends 2022 الضوء على خمسة سلوكيات وتوجهات بشرية من شأنها أن تؤثر على المجتمع والثقافة والأعمال:

تنامي الفردية: بعد عامين على الوباء أصبح الشعور المتزايد بقوة الفرد يؤثر على طريقة عمل الناس واستهلاكهم وتصرفهم، وبات الناس يتساءلون عن الأشياء الهامة في حياتهم. كما أن العقلية الفردية المتنامية التي تفضل “الأنا” سيكون لها آثار عميقة على الشركات وكيفية تعاملها مع موظفيها، وتوفير قيمة جديدة لهم، وكيفية تعزيز العلاقات بين الشركة والعميل. هل انتهت حقبة الوفرة؟ عانى كثيرون خلال العام الماضي من نقص البضائع وارتفاع فواتير استهلاك الطاقة ونقص الخدمات اليومية. وفي حين قد يشكل انقطاع سلاسل التوريد تحدياً مؤقتاً، فإن أثر هذا الانقطاع سيستمر وسيؤدي إلى تغير التفكير في الوفرة وسيكون هناك وعي أكبر بأهمية حماية البيئة. ويتعين على الشركات أن تتعامل مع المخاوف بشأن توفر البضائع والخدمات التي تساور أناساً كثيرين حول العالم. عالم جديد: يشكل الميتافيرس قنبلة ثقافية على وشك الانفجار، وسوف تتسبب بدخولنا عالماً جديداً من الإنترنت يضم جميع المستويات الحالية من المعلومات والواجهات والمساحات التي يتفاعل الناس معها. وسوف يتيح الميتافيرس فرصاً جديدة لجني الأموال وخلق أنواع مغايرة من الوظائف وتوفير احتمالات لا نهائية أمام العلامات التجارية. لن يُتاح هذا العالم من خلال الشاشات أو خوذات الواقع الافتراضي فقط، بل سيتمحور أيضاً حول تجارب وأماكن واقعية يمكنها التفاعل مع العالم الرقمي. استجابة فورية: يتوقع الناس الآن أن يحصلوا على إجابات فورية بمجرد نقرة زر أو من خلال حوار قصير مع مساعد صوتي. وهذه السهولة والفورية في الإجابة تعني أن الناس يطرحون مزيداً من الأسئلة. وبالنسبة إلى العلامات التجارية، فإن أسئلة العملاء وعدد القنوات المتاحة لطرح هذه التساؤلات يتزايد باستمرار، لكن طريقة الإجابة عنها تشكل تحدياً تصميمياً كبيراً ودافعاً بارزاً للاستحواذ على ثقة العملاء ومصدراً هاماً للتميز على المنافسين. التركيز على العناية: اكتسبت العناية أهمية متزايدة في العام الماضي في جميع أشكالها، سواء العناية الذاتية أو العناية بالآخرين، أو حتى توفير خدمات العناية والقنوات التي توفرها سواءً أكانت رقمية أم واقعية. وينتج عن هذا الأمر فرص وتحديات أمام أرباب العمل والعلامات التجارية بغض النظر عن مؤهلاتهم الصحية أو الطبية. إن مسؤولية العناية بأنفسنا وبالآخرين ستبقى العامل الأهم في حياتنا. لذا يتعين على المصممين والشركات أن يمكّنوا الآخرين من التركيز على العناية.

بدوره، قال ديفيد دروغا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة للخدمات الإبداعية في “أكسنتشر إنتراكتيف”: “في ظل استمرار تغيير المستهلكين لعلاقاتهم، سيكون أمام العلامات التجارية مسؤوليتان رئيسيتان هما مواصلة الاهتمام بعالمنا اليوم وبناء مستقبله بطريقة تعود بالفائدة على الكوكب والشركات والمجتمعات. ومن الأهمية بمكان أن نفهم بشكل جيد أثر هذه العلاقات والطموحات وتحويلها إلى استراتيجيات أعمال ناجحة تساعد على تحقيق النمو”.

يذكر أن أكسنتشر تصدر سنوياً ثلاثة تقارير عن التوجهات تقدم نظرة شاملة عن مستقبل الناس والتكنولوجيا والأعمال. ويركز تقرير Fjord Trends على سلوك المستهلكين وأثره على المجتمع والثقافة والأعمال في العام القادم، ويتم تجميع معلوماته من شبكة أكسنتشر إنتراكتيف” العالمية المكونة مما يزيد عن 2000 مصمم ومبتكر في أكثر من 40 موقعاً. المزيد على الموقع الإلكتروني https://accenture.com/fjordtrends22 كما يمكن مناقشة التقرير على تويتر باستخدام الهاشتاغ #FjordTrends.

جدير بالذكر أن أكسنتشر هي شركة عالمية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المهنية في المجال الرقمي، والتقنيات السحابية وأمن المعلومات. ونجمع بين خبرة منقطعة النظير، ومهارات متخصصة في أكثر من 40 قطاعاً صناعياً، وعبر أكبر شبكة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة ومراكز التشغيل الذكية، نوفر خدمات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات، والخدمات التفاعلية، والتكنولوجيا، وإدارة العمليات. وتوظف 674,000 شخص يستخدمون يوميا التكنولوجيا والمهارات البشرية لخدمة عملائنا والأفراد والمساهمين والشركاء والمجتمعات في أكثر من 120 دولة. وللحصول على معلومات أوفى يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.accenture.com