حبيب نورمحمدوف “يقنع” رونالدو بالبقاء في مانشستر يونايتد

أوضح بطل الفنون القتالية المعتزل، الداغستاني حبيب نورمحمدوف أنه سيعمل على بقاء صديقه كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في مقابلة مع شبكة “SkySports” قال حبيب نورمحمدوف إنه يتمتع بصداقة قوية مع رونالدو وإن بقاءه مع مانشستر يونايتد أمر هام بالنسبة له شخصيًا.

تصريحات حبيب نورمحمدوف جاءت في وقت تداولت خلاله وسائل إعلام إنجليزية إمكانية رحيل رونالدو عن الشياطين الحمر بسبب فقر أداء وطموح الفريق.

وصرّح نورمحمدوف: “هل سيبقى رونالدو في الفريق؟ لا أعرف لكنني سأتحدث معه في هذا الشأن، سأطلب منه بصراحة أن يبقى في مانشستر يونايتد”.

يضيف: “عندما رحل رونالدو عن ريال مدريد أخبرني قبلها بشهرين، وعندما رحل عن يوفنتوس باتجاه مانشستر يونايتد أخبرني أيضًا قبل أن تتم الصفقة”.

"I'm going to ask him [if he will move]" 👀

Former UFC champion Khabib Nurmagomedov hopes Cristiano Ronaldo will stay at Man Utd 👇pic.twitter.com/974Lsfxi6j

