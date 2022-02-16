الأرصاد: موجة تقلبات جوية بدءا من الجمعة

البلاد- ياسر بن يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على معظم المناطق، تشمل رياحًا وأتربة وأمطارًا وانخفاض الحرارة، وذلك بدءًا من بعد غد الجمعة.



وأوضح مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن معظم مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية اعتبارًا من مساء يوم الجمعة ، وتتضمن: رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتفاوت في درجات الحرارة. كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، أمس ، سماء صحوًا وطقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف)؛ حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا. وسجلت أمس درجات الحرارة الصغرى في طريف درجة واحدة مئوية، والقريات 2، وتبوك 4، وعرعر ورفحا 5، وبريدة والباحة وسكاكا وحفر الباطن 6، وأبها 7، ونجران والدوادمي والمجمعة 8، والرياض وشرورة ووادي الدواسر والخرج والأحساء والعلا 9، والدمام وبيشة 10، والطائف 11، والمدينة المنورة 12، وينبع 14، ومكة المكرمة 19، وجدة 20 درجة مئوية وذلك وفقا للمركز الوطني للارصاد.

من جانبه توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن تنشط الرياح المثيرة للغبار على نطاق واسع يومي الجمعة والسبت. وأضاف أن هذه الرياح ستكون أشد يوم السبت المقبل، داعيا الجميع بعدم الخروج للبر في هذين اليومين، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية. لافتا إلى أن المرتفع الجوي “High Pressure” لا يزال متربعاً فوق أجواء المملكة. ونوه بأن درجة الحرارة سترتفع تدريجيا يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل، ويختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً.

إلى ذلك أوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه على “تويتر”: أقلها طريف والقريات، وسجلت (4) درجات، والرياض (8)، وأعلاها جازان (25) مئوية”.