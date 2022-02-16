الرياضة إطلاق مسمى « يوم التأسيس» على الجولة 12 من ممتاز اليد

الدمام- حمودالزهراني

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى «جولة يوم التأسيس» على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل، الموافق 19 فبراير 2022. ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامناً مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس» الذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة، وجعلها ذخرًا لنا.