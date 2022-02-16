الأخيره

إحباط محاولتي تهريب وترويج 1.2 مليون قرص إمفيتامين مخدر

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1443 هـ      16 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض، وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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