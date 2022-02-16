أمانة الرياض تتعامل مع قرابة 4 آلاف مركبة مهملة خلال شهر يناير

الرياض : البلاد

تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكدت ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنة دور السكان ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري.