الرياضة

فيديو: ريال مدريد “يسقط” في فخ فياريال قبل موقعة باريس

محمد ابو الوفاaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يتعادل مع فياريال

تعادل ريال مدريد خارج أرضه أمام فياريال أمسية اليوم السبت سلبًا 0-0 ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وظل ريال مدريد في صدارة المسابقة بواقع 54 نقطة متخلفًا بـ4 نقاط فقط عن الملاحق إشبيلية، بينما تمركز فياريال في الترتيب الـ5 بـ36 نقطة.

 

وفشل النادي الملكي في تحقيق الفوز بملعب “لا سيراميكا” معقل فياريال، قبل 3 أيام من ملاقاة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

 

ويرتحل ريال مدريد لمواجهة باريس الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تحين موقعة الإياب بإسبانيا يوم 9 مارس القادم.

 

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال 0-0

 

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