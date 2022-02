فيديو: ريال مدريد “يسقط” في فخ فياريال قبل موقعة باريس

تعادل ريال مدريد خارج أرضه أمام فياريال أمسية اليوم السبت سلبًا 0-0 ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظل ريال مدريد في صدارة المسابقة بواقع 54 نقطة متخلفًا بـ4 نقاط فقط عن الملاحق إشبيلية، بينما تمركز فياريال في الترتيب الـ5 بـ36 نقطة.

وفشل النادي الملكي في تحقيق الفوز بملعب “لا سيراميكا” معقل فياريال، قبل 3 أيام من ملاقاة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويرتحل ريال مدريد لمواجهة باريس الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تحين موقعة الإياب بإسبانيا يوم 9 مارس القادم.

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال 0-0

🟡🟣 @VillarrealCFen and @realmadriden claim a point each in a thrilling draw! #VillarrealRealMadrid highlights ⤵️ pic.twitter.com/IHFL0Pu9uG

— LaLiga English (@LaLigaEN) February 12, 2022