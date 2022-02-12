الرياضة

فيديو: بوخوم يدك شباك بايرن ميونيخ 4-2 في البوندسليغا

محمد ابو الوفاaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ يخسر 4-2

انهزم فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 4-2 اليوم السبت أمام مضيفه بوخوم ضمن مباريات المرحلة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

 

ورغم الهزيمة المفاجئة للفريق البافاري، لا يزال بايرن ميونيخ متصدرًا للمسابقة بواقع 52 نقطة، ويلاحقه بوروسيا دورتموند صاحب الـ43 نقطة.

 

تلقت شباك بايرن ميونيخ الأهداف الأربعة جميعها في الشوط الأول، في الدقائق 14 و38 و40 و44، أي استقبل 4 أهداف في غضون نصف ساعة.

 

فيما سجّل هدفي بايرن ميونيخ نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، وفي الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

 

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وبوخوم 4-2

 

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