إنتر يتعادل مع نابولي ويمنح ميلان فرصة “الصدارة”!

تعادل حامل اللقب إنتر ميلان خارج أرضه اليوم السبت بنتيجة 1-1 أمام نابولي ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”.

افتتح لورينزو إنسيني التسجيل لنابولي من علامة الجزاء بالدقيقة 7، وعادل البوسني إدين دزيكو النتيجة لإنتر ميلان في الدقيقة 47 بالشوط الثاني.

ورفع إنتر رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، مقابل 53 لنابولي في المركز الثاني، بينما يتربص ميلان (52) للانقضاض على الصدارة غدًا الأحد.

ويستقبل ميلان نظيره سامبدوريا في ملعب “سان سيرو” ظهر الأحد من أجل تحقيق الفوز والانفراد بصدارة الدوري وإيصال رصيده إلى 55 نقطة.

وصبّ تعادل الإنتر مع نابولي في مصلحة الغريم فريق ميلان الذي يبحث عن أول ألقابه في مسابقة الدوري الإيطالي منذ موسم 2010-2011.

⚖️ | ALL SQUARE

⏱️ Game over at the Stadio Maradona ⚔️

🥊 The Nerazzurri battle back to leave Naples with a point#NapoliInter 1⃣-1⃣

⚽️ 7 – Insigne (pen)

⚽️ 47 – @EdDzeko #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/ctjIRptZuH

