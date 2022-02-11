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تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1443 هـ      11 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9 / 12 / 2021م إلى 7 / 2 / 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ الموافق 14 / 2 / 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19).

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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