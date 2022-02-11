الرياضة أبها يخطف فوزا قاتلا أمام الحزم بثنائية الجميعة

جدة – هلال سلمان خطف فريق أبها فوزا ثمينا في الوقت القاتل أمام الحزم لينهي المباراة بالفوز (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم الحزم بهدف مبكر سجله أسامة الخلف في الدقيقة التاسعة برأسية إثر ركلة ركنية، وفي الشوط الثاني نجح أبها في إدراك التعادل بهدف رأسي أيضا سجله فهد الجميعة بعد عرضية ساري عمرو في الدقيقة 65. وفي الوقت بدل الضائع عاد الجميعة وأحرز هدفا قاتلا بعد متابعته عرضية زميله التونسي سعد بقير (د 95)، ليرفع أبها رصيده إلى 28 نقطة، ويتعقد موقف الحزم في المركز الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة.