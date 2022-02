تعذيب قطط أليفة.. عقوبات رادعة ضد نجم وست هام

سحبت جمعية الرفق بالحيوان الإنجليزية “RSPCA” أمسية اليوم الأربعاء قطط لاعب فريق وست هام كورت زوما في إجراء سريع بحق اللاعب الفرنسي.

وانتشر مقطع فيديو أمس الثلاثاء لكورت زوما يعذب قططه الأليفة ما تسبب في موجة غضب عارمة في الشارع الإنجليزي تجاه اللاعب البالغ 27 عامًا.

ووقّع أكثر من 150 ألف مواطن أنجليزي عريضة قضائية تطالب بمحاكمة زوما، في حين أن شركة “فيتالي” أحد رعاة وست هام علّقت عقد الرعاية.

وعلى الفور أصدر نادي وست هام عقوبة مالية صباح اليوم الأربعاء بحق زوما باقتطاع أسبوعين من أجره البالغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

كما أسقطه مدرب الفريق، ديفيد مويس، من قائمة الهامرز المستدعاة للقاء ليستر سيتي يوم الأحد المقبل في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المنتظر أن توقّع جمعية الرفق بالحيوان الإنجليزية “RSPCA” عقوبة مالية منفصلة في الأيام القادمة، وقد تلجأ إلى القضاء لمحاكمة اللاعب.

بدوره، أعتذر زوما عن مقطع الفيديو وقال: “أريد الاعتذار حقًا، ليس هناك تبريرات لتصرفي، أنا نادم على ما فعلته، لن تتكرر هذه الأفعال مجددًا”.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR

— Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022