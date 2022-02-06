صحة الرياض تضبط 1396 مخالفة على القطاع الخاص والعام

الرياض : البلاد

ضبطت صحة الرياض 1396 مخالفة على القطاعين العام والخاص، لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة 2022/1/1م حتى 30/ 1 / 2022م.

وأوضحت صحة الرياض أن المخالفات شملت 1240 مخالفة للقطاع الخاص، و993 مخالفة منشأة، و247 مخالفة أفراد، بالإضافة إلى ضبط 156 مخالفة على القطاع العام، شملت 142 مخالفة منشآة و14 مخالفة أفراد.

وأكّدت أن الجولات شملت زيارة 623 مستشفى، منها 228 مستشفى خاص و395 مستشفى حكومي، كما قامت بـ 1528 زيارة للمراكز الحكومية و6461 زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى 6572 زيارة للصيدليات.