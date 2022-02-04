وزارة «الحرس الوطني» تؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة

البلاد : متابعات

أوضحت وزارة الحرس الوطني في بيان لها (الخميس)، عدم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق الرياض.

وأبانت الوزارة أن ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة كونها منطقة تدريبات عسكرية.

وأهابت وزارة الحرس الوطني، بعموم المواطنين والمقيمين عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.