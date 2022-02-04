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وزارة «الحرس الوطني» تؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1443 هـ       4 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوضحت وزارة الحرس الوطني في بيان لها (الخميس)، عدم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق الرياض.

وأبانت الوزارة أن ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة كونها منطقة تدريبات عسكرية.

وأهابت وزارة الحرس الوطني، بعموم المواطنين والمقيمين عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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