مانشستر يونايتد يعاقب غرينوود “تجاريًا”.. ما القصة؟

عرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على مشجعيه استبدال قمصان لاعبه ميسون غرينوود بأي أقمصة أخرى مجانًا بعد اتهام المهاجم الشاب في قضايا اعتداء جنسي.

واعتقلت الشرطة الإنجليزية يوم الأحد الماضي غرينوود على أثر اتهامات من صديقته باعتداء جنسي وجسدي وممارسات غير أخلاقية، وأطلق سراحه الأربعاء بكفالة.

وانهالت العقوبات ضد غرينوود منذ اعتقاله الأحد، إذ جمّد نادي مانشستر يونايتد نشاط اللاعب مؤقتًا ومنعه من حضور التدريبات الجماعية أو دخول النادي بشكل عام.

وأزال مانشستر يونايتد اسم غرينوود وصوره من الموقع الرسمي للنادي أمس الخميس في إجراء وصفته وسائل إعلام بالقاسي بحق اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

فيما علّقت شركة “نايكي” الأمريكية تعاونها مع غرينوود في بيان رسمي إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليًا، وقالت بأنها تشعر بالقلق إزاء المزاعم المنسوبة.

آخر إجراء اتخذه مانشستر يونايتد ضد غرينوود يعود إلى اليوم الجمعة إذ عرض النادي على المشجعين الذين اشتروا قميص اللاعب بأن يستبدلوه بقميص للاعبين آخرين.

