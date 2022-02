كأس إسبانيا: بيلباو يطيح بالريال وبرشلونة ويحقق “إنجاز تاريخي”!

أصبح أتلتيك بيلباو أول فريق يهزم ريال مدريد وبرشلونة في نفس النسخة من مسابقة كأس ملك إسبانيا منذ نادي ريال سوسيداد في نسخة عام 2006.

وحجز أتلتيك بيلباو مقعده في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022 بعد تغلبه على ريال مدريد سهرة أمس الخميس 1-0 ليواجه فالنسيا يوم 9 فبراير الجاري.

بيلباو يهزم ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2022

وكان بيلباو قد أطاح ببرشلونة في ثمن النهائي بنتيجة 3-2 قبل أن يطيح بريال مدريد 1-0 ويصعد بامتياز إلى المربع الذهبي من كأس ملك إسبانيا 2022.

آخر فريق تغلب على العملاقين برشلونة وريال مدريد في نفس النسخة من كأس ملك إسبانيا كان ريال سوسيداد وفعلها مرتين في نسختي 2004 و2006.



أتلتيك بيلباو ونكسات متتالية في نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل بيلباو إلى آخر نهائيين من كأس ملك إسبانيا، وخسر كليهما أمام برشلونة 4-0 في نسخة عام 2020، وأمام ريال سوسيداد في نسخة عام 2021.

وبصفة عامة خسر بيلباو 16 مرة في المباراة النهائية لكأس الملك، ويعود آخر لقب حققه الفريق إلى العام 1984، فيما يمتلك 23 لقبًا في خزائنه بالبطولة.



قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022

أوقعت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة فريق أتلتيك بيلباو في مواجهة فالنسيا، فيما يلاقي رايو فاييكانو نظيره ريال بيتيس.

تقام مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022 يوم 9 فبراير الجاري، ويحين موعد مباريات الإياب في الثاني من مارس المقبل.

