الرياضة في مونديال الأندية.. الأهلي يسعى لتجاوز ظروفه أمام مونتيري المكسيكي

جدة – هلال سلمان يأمل الأهلي المصري بطل إفريقيا بتجاوز ظروفه الصعبة وفك عقدته مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، عندما يلتقيه غدا السبت على استاد آل نهيان في أبوظبي في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

يلعب الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية يوم الثلاثاء. وقد التقى الفريقان في مناسبتين بالبطولة وكانت الغلبة لمونتيري، إذ فاز 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2012 في اليابان، و5-1 في لقاء المركز الخامس عام 2013 في المغرب. ي أزمة الغيابات التي يعاني منها بسبب انشغال لاعبيه في كأس أمم إفريقيا، وإصابة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا.

وقاد التدريبات المدرب العام سامي قمصان الذي سيكون حاضرا على دكة البدلاء خلال المباراة لنقل تعليمات موسيماني إلى اللاعبين. وانضم لاعب الوسط عمار حمدي إلى قائمة الغائبين عن الأهلي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في التدريبات لدى وصول البعثة إلى أبوظبي، وقبلها أصيب الجنوب إفريقي بيرسي تاو في لقاء سموحة بكأس الرابطة المصرية. وتضم قائمة الغيابات أيضا المدافع المغربي بدر بانون المتعافي مؤخراً من إصابته بفيروس كورونا، والحارس الدولي محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم العائد من الإعارة لفيوتشر، ومحمد شريف إضافة إلى أكرم توفيق (أصيب في الرباط الصليبي بالدور الأول لكأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا)، لارتباطهم بمنتخب مصر الذي يواجه السنغال في نهائي البطولة القارية الأحد. لكن في المقابل، انضم التونسي على معلول والمالي أليو ديانغ للفريق بالإمارات عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في نهائيات البطولة القارية التي ودعتها تونس بالخسارة أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي 0-1، ومالي بخسارتها أمام غينيا الاستوائية بركلات الترجيح في الدور ذاته. وعندما يخوض الأهلي، صاحب المشاركات السبع، مواجهة مونتيري سيصبح أول فريق في تاريخ البطولة يلعب 16 مباراة، بعدما كان يتقاسم الرقم القياسي مع أوكلاند سيتي برصيد 15 لكل منهما. وبدأ الأهلي مشاركاته في البطولة في 2005، وكانت أفضل نتائجه احتلاله المركز الثالث في نسختي 2006 و2020. من جهته، يشارك مونتيري للمرة الخامسة واحتل المركز الثالث مرتين أيضا في نسختي 2012 و2019.

ويقود مونتيري مواطنه خافيير أغيري الذي يعرف الأهلي جيدا بعدما درب منتخب مصر بين عامي 2018 و2019، كما أنه سيعود إلى ملعب آل نهيان في أبوظبي الذي يحتضن المباراة ويملك فيه العديد من الذكريات عندما قاد الوحدة الإماراتي إلى لقبي كأس الرابطة في 2016 وكأس الإمارات في 2017. ويرافق مونتيري في الإمارات الأرجنتيني سيزار ديلغادو الذي عيّنه النادي المكسيكي سفيرا له بعدما ترك معه بصمة لا تنسى عندما لعب له من 2011 حتى 2014 وسجل 5 أهداف في مونديال الأندية.