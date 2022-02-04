الأولى جوناثان جاهز لمواجهة الطائي.. والعنزي يعزز “اليمنى”

علي العنزي – الرياض تأكدت جاهزية محترف النصر الجديد جوناثان لخوض لقائه الأول مع فريقه أمام الطائي القادمة وذلك بعد مشاركته بفعالية كبيرة في تدريبات الفريق، كما رفعت إدارة النصر أوراق جوناثان للاتحاد السعودي لكرة القدم ليتم تسجيله بشكل رسمي.

من جهة أخرى شارك الظهير الأيسر ضاري العنزي في تدريبات الفريق الأول، وذلك بعد قطع إعارته لفريق الجبلين برغبة من الجهاز الفني للفريق العاصمي، وأصبح العنزي متاحا للجهاز الفني في مباريات الفريق المقبلة. جدير بالذكر أن اللاعبين الدوليين شاركوا في تدريبات الفريق الجماعية بعد الانتهاء من الواجب الوطني ؛استعدادا للقاء القادم بالاضافة للأزوبكي مشارييوف، بينما سيكون الكاميروني أبو بكر هو حالة الغياب الوحيدة عن المواجهة.