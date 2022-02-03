شركة سنابل الحديثة تحتفل بسيارتها شيري برو للعام 2022

المدهون: سلسلة سيارات شيري برو تزخر بالتكنولوجيا المتطورة ومعايير الأمان العالية و التصاميم الجذابة

جدة : البلاد

احتفلت شركة سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي بطرح طرازها المعزز من سلسلة سيارات شيري برو المميزة للعام 2022 في أسواق المملكة من طرازات تيجو 8 برو و تيجو 8 برو ماكس

وتعتبر ايقونة شيري لسيارات الدفع الرباعي و الأكثر شهرة والتي تطرح لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط و تيجو 7 برو ، إضافة الى تيجو 4 برو وتيجو 2 برو من سلسلة سيارات تيجو و اريزو 6 برو.

وجاء هذا الحدث في الوقت الذي احتفلت فيه سنابل الحديثة للسيارات و شيري العالمية بشراكتهم الواعدة وبتحقيق مبيعات اكثر من 1000 سيارة خلال مدة زمنية قصيرة منذ الاعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية في العام 2019.

وصرح عبدالله المدهون مدير عام شركة سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي الوكيل المعتمد لشيري برو : استلهاماً لرؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الاقتصاد السعودي و استقطاب الشركات العالمية و تنمية الموارد البشرية وضعنا نصب اعيننا افضل المعايير عند البدء في تنفيذ اعمالنا بالتعاون مع شركائنا الصينيين و حرصنا على الشباب السعودي و تأهيلهم و إيجاد فرص وظيفية لهم ضمن خططنا الشاملة.

و نحن سعداء بما تحقق حتى اليوم من انجازات على مستوى انتشار سيارات شيري برو في المملكة من خلالنا وقد وعدنا واوفينا حيث حرصنا على طرح سلسلة شيري برو المطورة والتي تمتاز بمفهوم الابتكار في عالم السيارات، الجودة والاعتمادية إضافة الى الاسلوب المدهش والتصميم الرائع.

وتوسيع نطاق وصولنا إلى المستهلكين السعوديين وقمنا بتدشين العديد من صالات عرض ومراكز خدمة جديدة في جدة والرياض والدمام مجهزة بأحدث الوسائل لتزويد عملائنا بتجربة شاملة متكاملة خلال رحلة اقتناء السيارة وما بعد ذلك من خدمات ما بعد البيع والصيانة. وهذا كله سيساهم في استقطاب الكفاءات السعودية وتأهيلها وتدريبها و توجيهها نحو الوظائف المنتجة والهامة ضمن منظومة عمل سعودية بمواصفات عالمية للمضي قدما في تقديم اعلى مستويات الخدمات. و سنفتتح صالات عرض إضافية تصل الى 7 صالات خلال العام الحالي، إضافة الى تعزيز تواجدنا لدى اكثر من 127 موقعًا في 21 مدينة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال ابرام اتفاقيات وكلاء مبيعات معتمدين مما أدى ذلك إلى زيادة الثقة في علامتنا التجارية وتنامي شبكة التوزيع الخاصة بنا لنقترب من جمهورنا اكثر واكثر.

من جهته صرّح سيمون ليو المدير الوطني وممثل شركة شيري في المملكة العربية السعودية قائلاً: “نحن سعداء بشراكتنا مع شركة سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي الموزع الأكثر شهرةً في المملكة العربية السعودية، ومع التسهيلات المميزة التي تقدمها الشركتين والسيارات المميزة من شيري برو نتمكن من تلبية متطلبات العملاء السعوديين سواءً من ناحية توفرها في السوق، أو من ناحية الخدمات المتعلقة بها.

في شركة شيري العالمية للسيارات يُعتبر الابتكار الدعامة الأساسية في التزامنا نحو تحقيق هدفنا في أن نصبح علامةً تجارية مشهورة على صعيدٍ عالمي، تتمتع بقوةٍ تنافسية أساسية. وفي طريقها نحو العالمية تحافظ شيري على الابتكار في التكنولوجيا لتقدم دائماً منتجاتٍ تنال رضا العملاء. وعلى سبيل المثال فقد تم تجهيز تيجو برو 8، النموذج الرائد في سلسلة برو للرفاهية، بـ 12 وظيفة من وظائف أنظمة “مساعدة السائق المتقدمة – ADAS” كنظام “تثبيت السرعة التكيفي – ACC” ، نظام “الكبح الأوتوماتيكي في حالات الطوارئ – AEB”، ونظام “تحذير الاصطدام الأمامي – FCW”، الأمر الذي يحسن بشكلٍ كبير من أداء السلامة النشط بمساعدة التقنيات الذكية كالتشغيل عن بعد، الرؤية البانورامية بزاوية 360 درجة، وخاصية التشغيل والإيقاف التلقائي.

ومن الجدير بالذكر امتلاك شركة سنابل الحديثة للسيارات احدى شركات محمد يوسف ناغي لشبكة واسعة من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة لخدمة عملائنا بأفضل طريقة ممكنة وفعالة مع توافر قطع الغيار في جميع الأوقات.

بالإضافة إلى ذلك ، شبكة موثوقة من فروع شركة محمد يوسف ناغي للخدمة السريعة “كويك لين” من محطات خدمة في جدة ومكة و في المدينة المنورة. في الوقت الذي تتمتع كل سيارة من سلسلة تيجو برو بضمان 6 سنوات او 200,000 كيلو ايهما اسبق وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 6 سنوات.

حتى يومنا هذا تعدّ شيري العلامة التجارية الصينية رقم واحد في تصدير سيارات الركّاب، ولمدة 19 عاماً على التوالي. حيث تم بيع سياراتها في أكثر من 80 دولة، ومن خلال أكثر من 1500 شبكة خدمة مبيعات في الأسواق الخارجية، لتكسب ثقة 10 ملايين مستخدمٍ حول العالم.

وقد تم تصميم علامة شيري برو للتفاعل مع الجمهور من خلال نسق واحد يربط جميع موديلاتها الجديدة تحت شعار واحد “فيها منّك الكثير ” يتفاعل مع مختلف شرائح الجمهور المستهدف ويعكس اهتماماتهم و رغباتهم ونمط حياتهم، وتعد سلسلة شيري برو الجديدة كليًا علامة تجارية موثوقة وجديرة حقًا ، وهي واحدة من أسرع العلامات التجارية للسيارات نموًا في الصين والمتوفرة في البلدان الرئيسية في جميع أنحاء العالم وتتجاوز التوقعات.

.

وارتفاع معدلات مبيعات شيري يعتبر خير دليلٍ على الشعبية العالمية التي تتمتع بها سلسة برو، والتي تلبّي بسماتها المميّزة طموحات المستهلكين حول العالم من حيث التصميم، التكنولوجيا، والقدرة الهائلة التي تتمتع بها هذه السيارات.”.