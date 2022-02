صفقات برشلونة الجديدة تظهر في مباراة أتلتيكو مدريد

من المنتظر أن تظهر صفقات برشلونة الجديدة في مباراة الأحد أمام أتلتيكو مدريد بمسابقة الدوري الإسباني بحسب وسائل إعلام مقربة من النادي الكاتالوني.



وتعاقد برشلونة مع ثلاثي جديد في خط المقدمة خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي (يناير 2022) بسبب الإصابات وتراجع مستويات مهاجمي الفريق.



صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي هي أداما ترواري من وولفرهامبتون وفيران توريس من مانشستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانغ من فريق أرسنال.

وبحسب يومية “آس” الإسبانية، فإن صفقات برشلونة الجديدة الثلاث ستظهر في المباراة أمام أتلتكيو مدريد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ23 من الليغا.

Adama Traore – Aubameyang – Ferran Torres 🔥

A trio with loads of potential, but a lot of uncertainties? pic.twitter.com/ZFQrlHyOaE

— BadBarcaOpinions (@BadBarcaOpinion) February 1, 2022