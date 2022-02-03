صفقات برشلونة الجديدة تظهر في مباراة أتلتيكو مدريد

من المنتظر أن تظهر صفقات برشلونة الجديدة في مباراة الأحد أمام أتلتيكو مدريد بمسابقة الدوري الإسباني بحسب وسائل إعلام مقربة من النادي الكاتالوني.



وتعاقد برشلونة مع ثلاثي جديد في خط المقدمة خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي (يناير 2022) بسبب الإصابات وتراجع مستويات مهاجمي الفريق.



صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي هي أداما ترواري من وولفرهامبتون وفيران توريس من مانشستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانغ من فريق أرسنال.

وبحسب يومية “آس” الإسبانية، فإن صفقات برشلونة الجديدة الثلاث ستظهر في المباراة أمام أتلتكيو مدريد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ23 من الليغا.

Adama Traore – Aubameyang – Ferran Torres 🔥 A trio with loads of potential, but a lot of uncertainties? pic.twitter.com/ZFQrlHyOaE — BadBarcaOpinions (@BadBarcaOpinion) February 1, 2022



ومن المتوقع أن يكون أوباميانغ المهاجم الصريح، فيما ينشط في الرواق الأيسر فيران توريس وبالجهة المقابلة أداما تراوري، بخط هجوم كاتالوني جديد.



يعاني هجوم البارسا بالوقت الحالي، إذ أصيب أنسو فاتي وممفيس ديباي، فيما يبتعد مارتن برايثوايت عن مستوياته، وقررت الإدارة تجميد عثمان ديمبيلي.



يحتل برشلونة الترتيب الـ5 على لائحة الليغا بواقع 35 نقطة بعد مرور 22 جولة وفي المقابل يتمركز الفريق العاصمي أتلتيكو مدريد رابعًا بواقع 36 نقطة.