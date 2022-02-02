النقل تبحث مع أرامكو سبل تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات

الرياض : البلاد

عقد وفد من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال زيارته لمقر شركة أرامكو السعودية, اجتماعًا لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات بين الجانبين نحو تنفيذ المشاريع القائمة وطرق إنجازها، وكيفية تذليل الصعوبات والعقبات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الطرفين وفق أرقى وأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجانبين، وبحث الحلول التي تسهم في تسهيل العقبات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات والتجارب العملية وتسهيل الإجراءات.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها الإستراتيجية، والعمل على نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظومة والقطاع الخاص، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.