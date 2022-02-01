الصحة العالمية تدعو لعدم التسرع في إعلان الانتصار على كورونا

جنيف : البلاد

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم عن ارتفاع عدد الوفيات بكوفيد 19 في معظم أقاليم العالم، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا إعلان الدول الانتصار على الجائحة كوفيد 19 أو التراخي في وقف انتشار العدوى بالفيروس، داعيا إلى عدم تسرع الدول في وقف الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعودة إلى الحياة الطبيعية، مكرراً تحذيراته من خطورة متحور أوميكرون.

وأوضح أن المنظمة لا توصي الدول بإعادة الإغلاق الشامل، بل تدعو إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف انتشار العدوى، بما في ذلك التباعد وارتداء الأقنعة الواقية والتلقيح لحماية السكان، مشدداً على ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس وتحليله وتشارك البيانات مع المنظمة، لتمكين المجتمع العلمي من تطوير اللقاحات في حال تطور الفيروس.

وحذرت الدكتورة ماريا فان كيركوف في مؤتمر صحفي أن العديد من البلدان لم تصل حتى الآن إلى ذروة إصابات أوميكرون، وذلك في ظل معدلات تلقيح منخفضة، داعية إلى مواصلة الحذر وعدم التسرع في رفع القيود.